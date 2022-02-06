Во Львове произошел пожар в Шевченковской роще: полностью выгорела хата под очеретом
Источник:ГСЧС Украины во Львовской области
В ночь на 6 февраля на территории Музея народной архитектуры и быта вспыхнул пожар. Огонь полностью уничтожил деревянный дом под очеретовым покрытием.
Спасатели рассказали, что сообщение о возгорании в Шевченковской роще поступило поздно ночью. Пожар возник в деревянном одноэтажном доме, крытым очеретом, размером 20 на 30 метров.
К теме В Киеве горела многоэтажка: есть жертва и пострадавший
Деревянный дом сгорел полностью
На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда они прибыли в музей, то деревянный дом уже был полностью охвачен огнем. В 03: 07 пожарные локализовали пожар. Еще через 20 минут им удалось полностью справиться с огнем, однако здание сгорело.
С пожаром боролись 23 сотрудника ГСЧС и 6 единиц техники. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины возгорания.
Смотрите видео ликвидации пожара / Видео ГСЧС:
Последние крупные пожары в Украине: коротко
- Горело помещение общежития Харьковской политехники. С пламенем боролись более 40 минут.
- В Кропивницком произошел взрыв в многоквартирке, среди пострадавших – дети.
- На улице Академика Филатова в Одессе произошел масштабный пожар. Из огня эвакуировали 7 человек.
- В центре Днепра загорелись праздничные декорации и иллюминация.