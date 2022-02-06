Во Львове произошел пожар в Шевченковской роще: полностью выгорела хата под очеретом

В ночь на 6 февраля на территории Музея народной архитектуры и быта вспыхнул пожар. Огонь полностью уничтожил деревянный дом под очеретовым покрытием.

Спасатели рассказали, что сообщение о возгорании в Шевченковской роще поступило поздно ночью. Пожар возник в деревянном одноэтажном доме, крытым очеретом, размером 20 на 30 метров.

К теме В Киеве горела многоэтажка: есть жертва и пострадавший

Деревянный дом сгорел полностью

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда они прибыли в музей, то деревянный дом уже был полностью охвачен огнем. В 03: 07 пожарные локализовали пожар. Еще через 20 минут им удалось полностью справиться с огнем, однако здание сгорело.

С пожаром боролись 23 сотрудника ГСЧС и 6 единиц техники. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины возгорания.

Смотрите видео ликвидации пожара / Видео ГСЧС:

Последние крупные пожары в Украине: коротко