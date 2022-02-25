Во Львове раздаются сирены: объявили воздушную тревогу

Во Львове утром 25 февраля начали раздаваться сирены. В городе объявили воздушную тревогу.

Сирену включили примерно в 6:48, сообщает 24 канал. По информации пользователей соцсетей, оповещения слышно во всех районах города.

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Во Львове объявили воздушную тревогу

Утром 25 февраля во Львове была включена система оповещения. По информации Департамента по гражданской защите ЛОГА, в городе объявили воздушную тревогу.

Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщения гражданской защиты на УА: Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям!

– говорится в сообщении.

Львовян попросили сообщить о воздушной тревоге соседей и лиц с ограниченными возможностями. Мэр Андрей Садовый призвал всех идти в укрытие.

"Львов! Необходимо идти в укрытие! Как только прозвучала сирена, означающая воздушную тревогу", – отметил мэр.

В 7:56 в теллеграм-каналіе Оповещение ГЗ сообщили об отбое тревоги.

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Во Львове включили систему оповещения: видео