Во Львове сформировали 30 сотен добровольческих формирований теробщины

Люди во Львове готовы противостоять российским захватчикам. Они массово становятся в ряды территориальной обороны.

Глава Львова Андрей Садовый отметил, что по состоянию на 1 марта в городе есть 30 сотен добровольческих формирований. Вскоре всем защитникам и защитницам выдадут специальные пропуска.

К теме В бою под Николаевом погиб 19-летний защитник из Львова

"Спасибо жителям за то, что готовы защищать свои дома", – сказал мэр.

Как создают отряды самообороны

Садовый подчеркнул, что добровольческие сотни создают только районные администрации города. По его словам, никто не может самовольно формировать группы и патрулировать город без координации с теробороной и полицией.

Все граждане должны обращаться туда. Это нужно для четкой координации наших действий. Только вместе! Только к победе!

– заявил Садовый.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!