Во Львове сформировали 30 сотен добровольческих формирований теробщины

1 марта 2022 , 12:30
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Источник:

телеграм-канал Андрея Садового

Люди во Львове готовы противостоять российским захватчикам. Они массово становятся в ряды территориальной обороны.

Глава Львова Андрей Садовый отметил, что по состоянию на 1 марта в городе есть 30 сотен добровольческих формирований. Вскоре всем защитникам и защитницам выдадут специальные пропуска.

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"Спасибо жителям за то, что готовы защищать свои дома", – сказал мэр.

Как создают отряды самообороны

Садовый подчеркнул, что добровольческие сотни создают только районные администрации города. По его словам, никто не может самовольно формировать группы и патрулировать город без координации с теробороной и полицией.  

Все граждане должны обращаться туда. Это нужно для четкой координации наших действий. Только вместе! Только к победе!
– заявил Садовый.

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Автор: Марія Масюк