Во Львове сообщили о заминировании всех школ: правоохранители эвакуируют детей
Источник:полиция Львовщины
Во Львове аноним 12 января сообщил о заминировании всех городских школ. Сейчас там работают взрывотехники и правоохранители.
Правоохранители пытаются найти в школах взрывчатку. Также на месте происшествия работают кинологи с собаками.
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Во Львове сообщили о заминировании школ
Правоохранителям примерно в 11:00 поступило анонимное сообщение о заминировании всех львовских школ. В образовательные учреждения немедленно выехали патрульные, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.
Смотрите видео эвакуации учеников:
Правоохранители проводят эвакуацию учеников и работников школ. Они обследуют помещения и близлежащие территории учебных заведений, чтобы найти взрывчатку.
Кроме этого, полицейские пытаются установить личность анонима, который предоставил сообщение о заминировании.Примите во внимание! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.
Во Львове, вероятно, заминировали 2 школы / Фото "Варта 1"
Детей эвакуировали / Фото "Варта 1"