Во Львове состоится прощание с монахиней, которая погибла в результате ужасного ДТП

В центре Львова 20 ноября водитель маршрутки №138 сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. К сожалению, одна из сестер погибла. Вскоре состоятся похороны.

По словам водителя, он не заметил, как сбил женщину. После аварии ее тело зацепилось за кузов. Маршрутка протащила его еще 5 километров до конечной остановки.

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Во Львове попрощаются с погибшей монахиней

Сестра Ольга Дуплеца была настоятельницей дома Конгрегации Сестер Францисканок семьи Марии. 47-летняя монахиня много лет служила при Латинской кафедре и работала на кухне приходской плебании.

Прощание с умершей проведут в Кафедральном храме РКЦ, на площади Кафедральной. Похороны состоятся в четверг, 25 ноября. Расписание:

11:00 – Розарий за душу сестры Ольги;

11:30 – Святая месса по покойной сестре Ольге;

13:00 – похороны.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким умершей.



Монахиню похоронят 25 ноября / Фото "Духовна велич Львова"

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