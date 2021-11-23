Во Львове состоится прощание с монахиней, которая погибла в результате ужасного ДТП
Источник:"Духовна велич Львова"
В центре Львова 20 ноября водитель маршрутки №138 сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. К сожалению, одна из сестер погибла. Вскоре состоятся похороны.
По словам водителя, он не заметил, как сбил женщину. После аварии ее тело зацепилось за кузов. Маршрутка протащила его еще 5 километров до конечной остановки.
Заметьте "Думал, что она поскользнулась": как водитель, который сбил 2 монахинь в центре Львова, объяснил свои действия
Во Львове попрощаются с погибшей монахиней
Сестра Ольга Дуплеца была настоятельницей дома Конгрегации Сестер Францисканок семьи Марии. 47-летняя монахиня много лет служила при Латинской кафедре и работала на кухне приходской плебании.
Прощание с умершей проведут в Кафедральном храме РКЦ, на площади Кафедральной. Похороны состоятся в четверг, 25 ноября. Расписание:
- 11:00 – Розарий за душу сестры Ольги;
- 11:30 – Святая месса по покойной сестре Ольге;
- 13:00 – похороны.
Монахиню похоронят 25 ноября / Фото "Духовна велич Львова"
Коротко о жутком ДТП в центре Львова
- Примерно в 6:00 на проспекте Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки, поворачивая с улицы Дорошенко, сбил 2 монахинь на пешеходном переходе.
- На видео, которое обнародовали в сети, видно, что мужчина на несколько секунд остановился, а потом уехал прочь.
- К сожалению, сестра Ольга Дуплеца погибла. Маршрутка протянула ее тело чуть ли не через весь город – до конечной остановки на улице Вашингтона.
- Другая монахиня выжила, однако получила травмы. У сестры Галины диагностировали вывих плеча и ушиб головного мозга. Врачи уже выписали ее из медучреждения.
- По словам водителя, он не понял, что сбил монахинь. Мужчина думал, что под кузовом было не тело погибшей, а "какой-то мешок".
- Суд избрал ему меру пресечения – 60 суток под стражей без права внесения залога.