Во Львове состоится прощание с монахиней, которая погибла в результате ужасного ДТП

23 ноября 2021 , 13:25
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"Духовна велич Львова"

В центре Львова 20 ноября водитель маршрутки №138 сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. К сожалению, одна из сестер погибла. Вскоре состоятся похороны.

По словам водителя, он не заметил, как сбил женщину. После аварии ее тело зацепилось за кузов. Маршрутка протащила его еще 5 километров до конечной остановки.

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Во Львове попрощаются с погибшей монахиней

Сестра Ольга Дуплеца была настоятельницей дома Конгрегации Сестер Францисканок семьи Марии. 47-летняя монахиня много лет служила при Латинской кафедре и работала на кухне приходской плебании.

Прощание с умершей проведут в Кафедральном храме РКЦ, на площади Кафедральной. Похороны состоятся в четверг, 25 ноября. Расписание:

  • 11:00 – Розарий за душу сестры Ольги;
  • 11:30 – Святая месса по покойной сестре Ольге;
  • 13:00 – похороны.
24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким умершей.


Монахиню похоронят 25 ноября / Фото "Духовна велич Львова"

Коротко о жутком ДТП в центре Львова

  • Примерно в 6:00 на проспекте Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки, поворачивая с улицы Дорошенко, сбил 2 монахинь на пешеходном переходе.
  • На видео, которое обнародовали в сети, видно, что мужчина на несколько секунд остановился, а потом уехал прочь.
  • К сожалению, сестра Ольга Дуплеца погибла. Маршрутка протянула ее тело чуть ли не через весь город – до конечной остановки на улице Вашингтона.
  • Другая монахиня выжила, однако получила травмы. У сестры Галины диагностировали вывих плеча и ушиб головного мозга. Врачи уже выписали ее из медучреждения.
  • По словам водителя, он не понял, что сбил монахинь. Мужчина думал, что под кузовом было не тело погибшей, а "какой-то мешок".
  • Суд избрал ему меру пресечения – 60 суток под стражей без права внесения залога.
Автор: Ольга Котів