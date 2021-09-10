Во Львове столкнулись легковушка и скутер: двое попали в больницу

Во Львове 9 сентября произошло сокрушительное ДТП – столкнулись автомобиль Peugeot и скутер Pisccio. В результате аварии травмировались 2 человека.

ДТП произошло на улице Щирецкой. Виновнику аварии грозит ограничение свободы.

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Пострадавших госпитализировали

Сокрушительное ДТП произошло в 2:30 на улице Щирецкой.

Там столкнулись скутер Pisccio, которым управлял 24-летний львовянин, и автомобиль Peugeot 301.

За рулем легковушки находился 46-летний львовянин.

В результате аварии травмировались скутерист и его 25-летний пассажир.

Медики отвезли пострадавших в больницу.



Легковушка влетела в скутер / Фото полиции Львовщины

Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.

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Водитель и пассажир скутера попали в больницу / Фото полиции Львовщины