Во Львове умер ветеран АТО Петр Павлив
2 августа 2021 , 19:52Читати новину українською
На 40-м году жизни во Львове умер участник боевых действий на Донбассе Петр Павлив. Мужчина защищал украинские земли в 2014 - 2015 годах.
В центре сообщили о смерти ветерана войны на Донбассе, а также о месте и времени прощания с ним.
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Во Львове умер АТОвец
С грустью сообщаем, что на 40-м году жизни скончался участник боевых действий Петр Павлив,
– говорится в сообщении.
Парастас состоится 2 августа в 18:00 в часовне, расположенной на улице Пекарской, 52. Проститься с защитником можно будет 3 августа, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, что на улице Театральной, 11.
Что известно о Петре Павливе
- Ветеран АТО проживал во Львове.
- В составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 – 2015 годах.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким мужчины.Обратите внимание! Ранее из жизни ушел участник АТО из Ковеля Иван Мединцев. Герой длительное время боролся с раком лимфатической системы, однако болезнь оказалась сильнее.