Во Львове установили 2 системы видеофиксации нарушений ПДД: адреса камер

С 20 августа во Львове начнут работать 2 системы автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили в Сиховском и Франковском районе.

Такие приборы автоматически фиксируют нарушения ПДД. Также во Львове планируют установить камеры и на других дорогах.

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Во Львове установили 2 системы видеофиксации нарушений ПДД

Во Львове 20 августа заработают 2 системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Во Львове приборы контроля "КАСКАД" установили:

На улице Хуторовка возле дома №8. Система установлена ​​в направлении улицы Стрыйской. Ограничение скорости составляет 50 километров в час.

На улице Владимира Великого возле дома №18. Камера установлена ​​в направлении Стрыйской. Ограничение скорости – 50 километров в час.

В ближайшее время в городе также планируют запустить комплексы автофиксации и на других участках дорог.

Где еще установят комплексы видеофиксации нарушений ПДД

М-06 Киев – Чоп (10 комплексов): по 1 камере в Бродах, Суходолах, Дидилове, Запытове, Нагорном и на кольцевой дороге Львова вблизи транспортной развязки в Солонке и по 2 – в Гамалиевке и Чишках;

(10 комплексов): по 1 камере в Бродах, Суходолах, Дидилове, Запытове, Нагорном и на кольцевой дороге Львова вблизи транспортной развязки в Солонке и по 2 – в Гамалиевке и Чишках; М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская : 1 камера в селе Большой Дорошев;

: 1 камера в селе Большой Дорошев; М-10 Львов – Краковец : 3 камеры в Подрясном, Ивано-Франково и Наконечном Первом;

: 3 камеры в Подрясном, Ивано-Франково и Наконечном Первом; Западный обход города Львова – по 1 камере в Рудном и Зимней Воде;

– по 1 камере в Рудном и Зимней Воде; М-11 Львов – Шегини – 1 камера в Бартатове;

– 1 камера в Бартатове; Н-17 Львов – Радехов – Луцк – 2 камеры в пределах населенных пунктов Вислобоки и Ременов.