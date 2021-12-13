Во Львове возобновили работу Дома ученых

Во Львовском Доме ученых 27 ноября состоялось скандальное празднование дня рождения инстаграм-блогера Александра Залиско. После этого работу учреждения ограничили. Спустя более 2 недель ее наконец разрешили восстановить.

Работу Дома ученых ограничили из-за нарушения карантинных ограничений. По информации СМИ, на вечеринке Залиско было более 100 человек.

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Работу Дома ученых возобновили

Во Львове 29 ноября, после скандального празднования Дня рождения блогера Александра Залиско в День памяти жертв Голодоморов, состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС. На то время город находился в красной зоне, поэтому массовые мероприятия были запрещены.

Участники вечеринки якобы имели сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты, однако даже они не позволяли проводить столь масштабное празднование. В итоге работу Дома ученых временно остановили из-за нарушения карантина.

Примерно через 2 недели, 13 декабря, в городе провели очередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. На нем решили разрешить учреждению возобновить хозяйственную деятельность при условии соблюдения установленных противоэпидемических мер. Решение вступило в силу с момента его провозглашения.

Скандальный день рождения блогера: коротко

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