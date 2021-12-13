Роботу Будинку вчених обмежили через порушення карантинних обмежень. За інформацією ЗМІ, на вечірці Заліска було понад 100 людей.

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Роботу Будинку вчених відновили

У Львові 29 листопада, після скандального святкування дня народження блогера Олександра Заліска у День пам'яті жертв Голодоморів, відбулося засідання комісії ТЕБ та НС. На той час місто перебувало у червоній зоні, тож масові заходи були забороненими.

Учасники вечірки буцімто мали сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести, однак навіть вони не дозволяли проводити таке масштабне святкування. У підсумку роботу Будинку вчених тимчасово зупинили через порушення карантину.

Приблизно через 2 тижні, 13 грудня, у місті провели чергове засідання комісії ТЕБ та НС. На ньому вирішили дозволили установі відновити господарську діяльність за умови дотримання встановлених протиепідемічних заходів. Рішення набуло чинності з моменту його проголошення.

Скандальний день народження блогера: коротко

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