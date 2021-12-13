Роботу Будинку вчених обмежили через порушення карантинних обмежень. За інформацією ЗМІ, на вечірці Заліска було понад 100 людей.
Зауважте Взяв близько до серця: колеги директора Будинку вчених пов'язують його смерть з "голодною тусою"
Роботу Будинку вчених відновили
У Львові 29 листопада, після скандального святкування дня народження блогера Олександра Заліска у День пам'яті жертв Голодоморів, відбулося засідання комісії ТЕБ та НС. На той час місто перебувало у червоній зоні, тож масові заходи були забороненими.
Учасники вечірки буцімто мали сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести, однак навіть вони не дозволяли проводити таке масштабне святкування. У підсумку роботу Будинку вчених тимчасово зупинили через порушення карантину.
Приблизно через 2 тижні, 13 грудня, у місті провели чергове засідання комісії ТЕБ та НС. На ньому вирішили дозволили установі відновити господарську діяльність за умови дотримання встановлених протиепідемічних заходів. Рішення набуло чинності з моменту його проголошення.
Скандальний день народження блогера: коротко
- У Будинку вчених 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, відбулося святкування дня народження інстаграм-блогера з Чернівців Олександра Заліска
- Ведучий вечірки Володимир Остапчук опублікував у своєму інстаграмі фото святкового столу з підписом: "Голодна блогерська туса".
- Користувачі соцмереж надзвичайно обурилися таким цинізмом та почали писати негативні коментарі усім гостям вечірки.
- Спочатку блогери звинувачували у заздрощах та лицемірстві усіх тих, хто виступив проти "туси року".
- Пізніше низка компаній відмовилася співпрацювати з "лідерами думок". Після цього вони почали масово вибачатися.
- Керівництво Будинку вчених заявило, що не знало про тематику святкування. За домовленістю з орендарем, там мав відбутися звичайний день народження на 40 людей.
- Керівництво установи зобов'язали не проводити жодних святкувань у траурні та поминальні дні.
- Директор Будинку вчених Роман Славітич 3 грудня раптово помер перед зустріччю із заступником мера Львова Андрієм Москаленком. Він хотів обговорити з посадовцем зняття обмежень.
Буде цікаво – Голодна туса: блог Артем Овдієнка на 24 каналі