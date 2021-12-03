У львівському Будинку вчених в День пам'яті жертв Голодоморів, 27 листопада, відбулася вечірка з нагоди дня народження інстаграм-блогера Олександра Заліска. Після цього у мережі вибухнув скандал.

До теми У Львові раптово помер директор Будинку вчених

Ситуація після "голодної туси" була дуже напруженою

Директор Будинку вчених Роман Славітич помер 3 грудня у Львівській мерії. Перед зустріччю з першим заступником міського голови йому стало зле. Працівники мерії, а потім й медики, намагалися його реанімувати. Лікарі протягом години боролися за життя чоловіка. Однак, на жаль, він помер.

Заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш розповів, що ситуація після скандальної вечірки блогерів була вкрай напруженою.

Все це директор взяв дуже близько до серця. Роботу Будинку вчених на якийсь час призупинили. Так от директор пішов до заступника міського голови, щоб обговорити питання зняття блокади,

– додав посадовець.

За його словами, Славітич прийшов у мерію о 8:00. Чоловік там присів і йому раптово стало погано.

"Йому запропонували води та пігулку, потім його почало трусити й він почав відключатися. Викликали лікарів, його почали реанімувати. Мабуть, стався серцевий напад. До цього він мав 2 інфаркти. У нього був стент", – зазначив Мастикаш.

У поліції Львівщини підтвердили, що смерть директора Будинку вчених була без ознак криміналу.

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