Романа Славітича не стало у віці 75 років. Він помер під час зустрічі з першим заступником міського голови Андрієм Москаленком.

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Помер директор Будинку вчених

У приміщенні Львівської міськради зранку 3 грудня директору Будинку вчених Роману Славітичу стало погано. За словами працівниці мерії, чоловік зайшов в кабінет. Жінка помітила, що у Славітича був нездоровий вигляд, тож запропонувала йому склянку води.

Чоловік сів за стіл та знепритомнів. Працівники мерії викликали швидку та розпочали серцево-легеневу реанімацію із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора.

Медики оперативно приїхали на місце виклику та почали проводити реанімаційні заходи. Вони боролися за життя Романа Славітича протягом години. Однак, на жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловіка.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого.

Чоловік помер на прийомі в заступника мера

Москаленко розповів, що напередодні ввечері Роман Славітич попросив його про зустріч.

Ми домовились зустрітись сьогодні о 8:00. Пан Роман прийшов трохи швидше, сів за стіл. Моя колега помітила, що він має не дуже добрий вигляд і запропонувала склянку води. Але він одразу знепритомнів,

– розповів посадовець.

Коли Москаленко прийшов до кабінету, то одразу ж почав допомагати колегам реанімувати чоловіка до приїзду медиків.

"Мені зараз трохи складно говорити про це. Прошу зрозуміти стан і дати час Щирі співчуття усім рідним та близьким пана Романа. Світла пам'ять!", – підсумував Москаленко.

Текст допису Андрія Москаленка:

Сталася біда. Вчора ввечері директор Будинку вчених зателефонував до мене і попросив про зустріч. Ми домовились зустрітись сьогодні о 8 ранку Пан Роман прийшов трохи швидше, сів за стіл. Моя колега помітила, що він має не дуже добрий вигляд і запропонувала склянку води. Але він одразу знепритомнів.

Працівники викликали швидку і почали надавати першу допомогу. Коли я прийшов, почав допомагати колезі. Одразу після цього приїхала швидка. Медики годину намагались врятувати життя, але, на жаль, пан Роман помер.

Мені зараз трохи складно говорити про це. Прошу зрозуміти стан і дати час. Щирі співчуття усім рідним та близьким пана Романа. Світла пам'ять!