Работу Дома ученых ограничили из-за нарушения карантинных ограничений. По информации СМИ, на вечеринке Залиско было более 100 человек.

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Работу Дома ученых возобновили

Во Львове 29 ноября, после скандального празднования Дня рождения блогера Александра Залиско в День памяти жертв Голодоморов, состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС. На то время город находился в красной зоне, поэтому массовые мероприятия были запрещены.

Участники вечеринки якобы имели сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты, однако даже они не позволяли проводить столь масштабное празднование. В итоге работу Дома ученых временно остановили из-за нарушения карантина.

Примерно через 2 недели, 13 декабря, в городе провели очередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. На нем решили разрешить учреждению возобновить хозяйственную деятельность при условии соблюдения установленных противоэпидемических мер. Решение вступило в силу с момента его провозглашения.

Скандальный день рождения блогера: коротко

  • В Доме ученых 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, состоялось празднование Дня рождения инстаграм-блогера из Черновцов Александра Залиско.
  • Ведущий вечеринки Владимир Остапчук опубликовал в своем инстаграме фото праздничного стола с подписью: "Голодная блоггерская туса".
  • Пользователи соцсетей чрезвычайно возмутились таким цинизмом и начали писать негативные комментарии всем гостям вечеринки.
  • Сначала блогеры обвиняли в зависти и лицемерии всех тех, кто выступил против "тусы года".
  • Позже ряд компаний отказались сотрудничать с "лидерами мнений". После этого они начали массово извиняться.
  • Руководство Дома ученых заявило, что не знало о тематике празднования. По договоренности с арендатором, там должен был состояться обычный день рождения на 40 человек.
  • Руководство учреждения обязали не проводить никаких празднований в траурные и поминальные дни.
  • Директор Дома ученых Роман Славитич 3 декабря скоропостижно умер перед встречей с заместителем мэра Львова Андреем Москаленко. Он хотел обсудить с должностным лицом снятие ограничений.

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