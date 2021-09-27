Во Львове вскоре откроют еще одну часть улицы Бандеры

Во Львове продолжается реконструкция одной из главных транспортных артерий города – улицы Степана Бандеры. Специалисты проводят работы сразу на нескольких перекрестках, поэтому еще одну часть улицы планируют открыть уже в октябре.

Реконструкцию проводит подрядная организация ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Работы планируют завершить до конца 2021 года.

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Улицу Бандеры активно реконструируют

Пресс-секретарь ЛКП "Львовавтодор" Алексей Хмель рассказал, что на улице Бандеры подрядчик продолжает ремонт на нескольких участках параллельно. Сейчас работы сосредоточены на перекрестках.

1 октября подрядчик планирует открыть перекресток улиц Федьковича – Шептицких – Бандеры. Сейчас там завершают работы по асфальтированию велодорожек,

– отметил Хмель.

По его словам, "Львовэлектротрансу" остается установить контактную сеть для проезда троллейбусов. После завершения и открытия этого перекрестка, ремонтные бригады начнут работы на перекрестке с улицей Городоцкой.

"Это очень сложный перекресток, ведь там необходимо будет подсоединить все коммуникации, а также там сходятся несколько трамвайных маршрутов, поэтому необходимо будет установить стрелку для переключения путей", – добавил Хмель.

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Ремонт планируют завершить до конца года

Хмель рассказал, что сейчас также продолжается устройство коллектора на перекрестке улиц Бандеры – Героев УПА, а на перекрестке с улицей Антоновича уже завершили все земляные работы. Там происходит монтаж трамвайных плит. На этом перекрестке также установят стрелку для переключения трамвайных маршрутов.

"Также на прошлой неделе на участке от улицы Чупринки к Коновальца, которая уже открыта для проезда, установили новый светофорный объект у входа в главный корпус НУ "Львовская политехника", – отметил прессекретар.

Хмель добавил, что все ремонтные работы на улице Бандеры планируют завершить до конца текущего года.

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Коротко о ремонте на улице Бандеры