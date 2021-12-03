Во Львове вскоре откроют обновленный Музей Пинзеля: замечательные фото

Музей Пинзеля во Львове уже готовится к открытию после обновления. Он станет полностью безбарьерным, чтобы каждый смог насладиться необычайными скульптурами.

Недавно Музей Пинзеля посетила первая леди Елена Зеленская. Она отметила, что очень хотела бы, чтобы безбарьерность была во всех музеях Украины.

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Музей Пинзеля во Львове стал безбарьерным

После открытия обновленного Музея Пинзеля его смогут посетить люди с нарушениями зрения, слуха, пожилые люди и люди с аутизмом благодаря специальной навигации. Здесь будут работать аудиогиды и аудиодескрипция. Они будут дополнять визуальные впечатления посетителей и раскрывать контекст экспозиции.

Безбарьерность открывает возможности. Я сама в этом убедилась здесь, в Музее Пинзеля, погрузившись в мир великого гения – через звуки, прикосновения и визуально. Сила, мощная энергия и в то же время покой, который передают работы этого мастера скульптуры, стали доступными для каждого,

– заметила Зеленская.

По ее словам, это без преувеличения уникальное событие, которое точно найдет отражение на художественной карте мира.

Смотрите фото музея Пинзеля / Фото Официального интернет-представительства президента

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Что можно увидеть в обновленном музее

Безбарьерность в Музее Пинзеля начинается еще на подъезде к костелу кларисок, в котором он расположен. Незрячих посетителей от остановки транспорта к зданию ведет тактильная плитка. На входе установили специальные звуковые маячки, которые будут подсказывать людям с нарушениями зрения, как попасть внутрь.

Навигация в помещении стала понятной и гибкой. Из холла в зал ведет подъемник, которым могут воспользоваться посетители на колесном кресле, родители с детскими колясками или любой, кто имеет трудности с передвижением. Кроме этого, пространство адаптировали к потребностям людей с аутизмом и ментальными нарушениями.

Команду музея подготовили для лучшего понимания разных посетителей. В залах работает аудиогид, который дополняет визуальные впечатления и дает новые знания. Его созданием занималась команда медиасервиса MEGOGO. В музее будет звучать голос народного артиста Украины Остапа Ступки.

Также возле экспонатов установили информационные таблички со шрифтом Брайля. Специалисты разработали для каждой из работ аудиодескрипцию – голосовое сопровождение, благодаря которому люди с нарушениями зрения могут "увидеть" экспонаты. Информацию о музее и его наполнении собрали в видеоописях, которые могут посмотреть все посетители, в частности люди с нарушениями слуха.

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Музей Пинзеля заработает с 10 декабря

Первая леди заметила, что безбарьерность – не о создании специальных условий для отдельных людей, а изменения в Музее Пинзеля в очередной раз это доказывают.

"Воспользоваться аудиогидом или узнать об экспозиции через видеоописания – удобно для всех посетителей. Согласитесь, что каждый из нас чувствует себя комфортнее, если перед нами – понятная навигация, а на пути, который мы преодолеваем, нет барьеров", – отметила Зеленская.

Музей начали делать доступным в 2020 году, когда общественная организация "17" напечатала скульптуры Пинзеля на 3D-принтере. Фокус преобразований расширили в рамках инициативы Елены Зеленской "без барьеров", которая направлена на создание равных возможностей для всех украинцев. Открытие обновленного музея состоится 10 декабря.

Музей Пинзеля работает во Львове с 1996 года в помещении бывшего костела кларисок. Вместе с другими произведениями искусства здесь экспонируют 29 работ уникального мастера барочной скульптуры Иоганна Георгия Пинзеля, 5 работ его учеников и 9 живописных портретов представителей шляхты и духовенства.