Во Львове с выставки во дворце искусств изъяли картины с надписями "Suck my d*ck" и "Kiss my *ss

Во Львовском дворце искусств сняли с выставки "100 лет одиночества" 2 картины художника Олега Сусленко. Основными их элементами были фразы "Suck my d*ck" и "Kiss my *ss".

Художник считает этот случай актом цензуры. Картины сняли на третий день после открытия выставки.

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Картины с фразами "Suck my d*ck" и "Kiss my *ss" сняли с выставки

Во Львовском дворце искусств 1 октября открылась выставка "100 лет одиночества". На ней представили 120 работ, в частности, произведения Василия Бажая, Игоря Яновича, Николая Бабака, Влодка Кауфмана, Олега Сусленко и других современных художников. На официальном сайте говорится, что эта выставка – это мероприятие для "обмена мнений, для просмотра и ощущения прекрасного". Ее лично открывал генеральный директор Дворца искусств Юрий Визняк.

Львовский художник Олег Сусленко, посетив выставку 10 октября, увидел, что из экспозиции исчезли 2 его картины. Ему неофициально объяснили, что полотна забрали из соображений цензуры на третий день после открытия. Сусленко заявил, что об изъятии работ его не предупреждали. Он до сих пор не получил никаких объяснений.

Как-то так получилось, что, создавая эту выставку, мы все вместе между собой согласовали определенный социальный конструкт и договор (художники, организаторы, кураторы), что все друг другу доверяют. Конечно, бумажных договоров не было,

– рассказал художник.

По его словам, на выставке должны были быть разные работы – от классиков до молодых художников. Художник долго колебался, принимать ли в ней участие.

"Мне было странно представить себя на этой территории. Поэтому я очень долго думал. Но мне было интересно посмотреть, что будет. Ну и произошла такая ситуация, реакция прилетела, но через 3 дня", – добавил Сусленко.

Художник отметил, что было бы логично, чтобы учреждение сразу сказало, что такой художник им не подходит из-за определенных правил или убеждений. Однако поскольку работы одобрили и повесили, а выставку открыли, то у Сусленко возникает вопрос, по какому именно пункту правил их сняли.



Картина "Suck My d*ck", акрил, гирлянда, 2018 / Фото Олега Сусленка

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Картины сняли из-за жалоб посетителей

Главный художник Дворца искусств Орест Скоп рассказал, что причиной снятия картин с экспозиции стали жалобы посетителей.

"Начали жаловаться посетители. К нам приходят родители с детьми, а сейчас каждый ребенок может прочитать на английском, что там написано. Если бы мы были частной галереей, мы могли бы себе позволить все, что хотим. Однако мы являемся государственным учреждением, поэтому должны быть ответственными", – отметил Скоп.

По его словам, бесспорно, современное искусство является провокационным. Однако как государственное учреждение Дворец искусств должен следить, чтобы лишних провокаций не было. Скоп также добавил, что у выставки был куратор, поэтому работники Дворца искусств просто не досмотрели, что именно написано на картинах.

Куратор выставки Тарас Табака прокомментировал скандал со снятием работ Сусленко довольно обтекаемо.

"Мне не стыдно поднять тему одиночества, мистического реализма в западноукраинских традициях вопреки барокальным представлениям о нашем искусстве. Но каждая региональная структура существует в рамках своих правил, которые мы должны терпеть", – отметил куратор.



Картина "Kiss My *ss", акрил, 2019 / Фото Олега Сусленка

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