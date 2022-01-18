Во Львове загорелся переполненный пассажирами трамвай: жуткое видео

Из-за резкого ухудшения погоды 17 января загорелся трамвай №8. В этот момент в салоне находились пассажиры.

Водительницы трамваев самостоятельно потушили пламя. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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Во Львове загорелся трамвай

Примерно в 18:30 на проспекте Красной Калины во время движения загорелся трамвай №8, который курсирует от улицы Вернадского до площади Соборной. Инцидент произошел возле торгового комплекса "Верхний Шувар".

Возгорание в трамвайном вагоне №1165 возникло из-за попадания влаги в элементы высоковольтного мостика. В тот момент в салоне находились пассажиры.

Смотрите видео, как во Львове вспыхнул трамвай:

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Пламя быстро потушили

Во Львовэлектротрансе рассказали, что пожар потушили 2 водительницы. Благодаря их профессиональным действиям никто из пассажиров не пострадал.

Водитель приняла все необходимые меры: отсоединила трамвайный вагон от сети, высадила пассажиров. В то время ее коллега, ехавшая навстречу, остановила свой вагон и огнетушителем потушила пламя,

– добавили во Львовэлектротрансе.

В ГСЧС Львовщины рассказали, что к ликвидации пожара спасателей не привлекали.

Трамвай №1165 сейчас находится в депо на неплановом ремонте. Мастера уверяют, что уже 19 января он сможет выехать на маршрут.