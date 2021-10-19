Львовяне массово перечислили свой однодневный заработок для Виктории Полюги

19 октября объявили Днем для Виктории. Тогда тысячи львовян перечислили свой дневной заработок для спасения 1-летней девочки со СМА. Всего за этот день удалось собрать 6 миллионов 257 тысяч гривен.

За несколько часов удалось собрать 2,5 миллиона гривен. Это означало, что к акции присоединились несколько тысяч человек. О том, что сумма выросла еще до почти 4 миллионов сообщил Андрей Садовый.

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19 октября во Львовском горсовете объявили Днем для Виктории. Андрей Садовый накануне призвал львовян поддержать 1-летнюю девочку и перечислить ей на лечение свой дневной доход.

Виктория Полюга болеет спинальной мышечной атрофией (СМА). Ребенку нужен укол, стоимость которого составляет 55 миллионов гривен. Удалось собрать почти 40 миллионов гривен.

Вечером того же дня Садовый заявил, что на лечение удалось собрать 6 257 000 гривен. Мэр поблагодарил людей за помощь.

Этот вторник был действительно щедрым для Виктории! Результат – невероятный. Люди, спасибо всем, кто принял участие, кто посвятил этот день для Виктории,

– написал мэр.



За день для Виктории Полюги собрали более 6 миллионов / Фото из фейсбука Андрея Садового

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