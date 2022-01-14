Львовяне попрощались с Народным артистом Украины Евгением Федорченко
Источник:ZAXID.NET
Во Львове 13 января умер известный актер Евгений Федорченко. На прощание с Народным артистом Украины пришли множество его поклонников и коллег.
Актера не стало в возрасте 75 лет. Его похоронили на Лычаковском кладбище.
К теме Во Львове умер известный актер, Народный артист Украины Евгений Федорченко
Во Львове попрощались с Евгением Федорченко
В театре имени Марии Заньковецкой 14 января простились с актером Евгением Федорченко. Отдать последний долг Народному артисту Украины пришли его родные, коллеги и поклонники.
Актер Орест Гарда вспоминает Евгения Федорченко как искреннего человека с хорошим чувством юмора и умением сплачивать других вокруг себя. Они работали на одной сцене в течение 40 лет.
Не знаю, есть ли у нас еще такие актеры. За его игрой наблюдали другие наши коллеги из-за кулис. Евгений Иванович проживал каждую роль, отталкиваясь от своей яркой творческой индивидуальности,
– заметил Гарда.
По словам актера, он, когда играл, то просил Федорченко, чтобы тот посмотрел спектакль и сказал свои замечания. К Народному артисту Украины прислушивались, так как он никогда не фальшивил.
Умер Евгений Федорченко / Фото Национального академического театра Заньковецкой
Коротко о Евгении Федорченко
- Евгений Федорченко родился в 1946 году на Старосамборщине.
- Он окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища и Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
- Федорченко работал художественным руководителем и режиссером-постановщиком художественного творческого объединения "Ретро шлягер".
- Он был актером Львовского академического драматического театра имени Марии Заньковецкой.
- За свою карьеру Федорченко сыграл больше 100 ролей в театре и кино, в том числе в спектаклях "Госпожа министрова", "Визит пожилой дамы", "Гуцулка Ксеня", "Государственная измена", "Дама с камелиями" и др.
- Актер имел гастроли во многих странах мира и объездил всю Украину.
- В 1992 году он получил почетное звание Заслуженный артист Украины, а в 2006 году – Народный артист Украины.
- В 2007 году Федорченко присвоили звание "Мастер сцены".
- Также он писал стихи, юморески и пьесы, в частности был автором книги юмора "Я так думаю!".