Львовяне на раритетном "Запорожце" удачно финишировали на Rallye Monte-Carlo: удивительные фото

Львовские супруги удачно финишировали на ралли в Монте-Карло. Они отправились туда на ярком желтом "Запорожце"

Водителем была Светлана Кравс, а ее муж Евгений – штурманом. Они отправились из Львова 25 января.

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Львовские супруги финишировали на ралли в Монте-Карло

Львовянин Евгений Кравс рассказал, что он вместе со своей супругой Светланой 31 января удачно финишировал на Rallye Monte-Carlo Classique-2022.

Было очень тяжело: 6 – 7-километровые подъемы по заснеженным серпантинам для маленького "Запорожца" – чрезвычайно экстремальная задача. Но 3 украинских "Горбатых ужика" и киевский "ухастик" ЗАЗ-966 добрались до финиша,

– добавил мужчина.

Однако финишировать удалось не всем. К сожалению, черновицкий женский экипаж проехал всего 140-километров и сломался. Ралли было экстремальной задачей для всех. Участники автогонок преодолевали заснеженные перевалы, крутые подъемы и неожиданные развязки движения.

"Видимо, из-за этих трудностей ралли привлекает внимание автоэкстремалов. Мощный ветер, снег и холод. Впервые украинцы на украинских малолитражках бросили вызов европейской автомобильной ретро-элите. И не спасали. Мы – на финише. Слава Украине!", – отметил Кравс.

Смотрите фото из ралли в Монте Карло / Фото Евгения Кравса

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Россиянам отказали из-за несанкционированной вакцины против COVID-19

Львовянин отметил, что ралли не обошлось без эксцессов. Он случайно ошибся в навигации и экипажу пришлось проехать дополнительных 170 километров.

"Пришлось совершить несколько дополнительных экскурсий по местным окрестностям, посетить несколько провинциальных городков и выпить несколько дополнительных рюмок кофе в местных кофейнях. По правде говоря, французский кофе – отвратительный", – заметил мужчина.

Также из-за отказа техники не смогли финишировать западные "автодрузья" и супермощные российские "Волги". Организаторы ралли отказали россиянам из-за несанкционированной в Евросоюзе вакцины против коронавируса.

Rallye Monte-Carlo Classique – это легендарная гонка, которую основали в 1911 году. Их организует Королевский автомобильный клуб Монако. Участники автогонок в течение 3 суток преодолевали горную трассу протяженностью около 500 километров. Украинцы на "Запорожцах" впервые за 111 лет приняли участие в Rallye Monte-Carlo Classique-2022. Нашу страну представили 5 экипажей из Киева, Тернополя, Запорожья, Черновцов и Львова.

Текст сообщения Евгения Кравса:

31 января 2022 года. Не верится, но, факт: мы удачно финишировали! Высокие Альпы удалось одолеть! Было очень тяжело: 6 – 7-километровые подъемы по заснеженным серпантинам для маленького "Запорожца" – чрезвычайно экстремальная задача. Но ТРИ украинских "Горбатых ужика" и киевский "ухастик" ЗАЗ-966 добрались до финиша. К сожалению, черновицкий женский экипаж проехал всего 140-километровый путь и... сломался:(

Экстремальное задание. Снеженные перевалы, крутые подъемы, неожиданные развязки движения. Видимо, из-за этих трудностей ралли привлекает внимание автоэкстремалов. Мощный ветер, снег и холод. Впервые украинцы на украинских малолитражках оставили вызов европейской автомобильной ретро-элите. И не спасовали. Мы на финише. Слава Украине!

P.S. К сожалению, (но мы не очень грустим), из-за смешных ошибок в навигации, нам пришлось проехать дополнительных... 170 километров (Женя Кравс где-то там ошибся с навигацией и пришлось совершить несколько дополнительных экскурсий по местным окрестностям, посетить несколько провинциальных городков и выпить несколько дополнительных рюмок кофе в местных кофейнях, по правде говоря, французский кофе – паскудный). Позади остались (из-за отказа техники более мощные западные "автодрузья" и супермощные российские "Волги" (организаторы отказали россиянам из-за несанкционированной в Евросоюзе ковид-вакцины).