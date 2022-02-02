Водійкою була Світлана Кравс, а її чоловік Євгеній – штурманом. Вони вирушили зі Львова 25 січня.

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Львівське подружжя фінішувало на ралі в Монте-Карло

Львів'янин Євгеній Кравс розповів, що він разом зі своєю дружиною Світланою 31 січня вдало фінішував на Rallye Monte-Carlo Classique-2022.

Було дуже тяжко: 6 – 7-кілометрові підйоми засніженими серпантинами для маленького "Запорожця" – надзвичайно екстремальне завдання. Але 3 українських "Горбатих вужика" і київський "вухастик" ЗАЗ-966 дісталися фінішу,

– додав чоловік.

Однак фінішувати вдалося не всім. На жаль, чернівецький жіночий екіпаж проїхав всього 140-кілометрів і зламався. Ралі було екстремальним завданням для всіх. Учасники автоперегонів долали засніжені перевали, круті підйоми та несподівані розв'язки руху.

"Мабуть, через ці труднощі ралі привертає увагу автоекстремалів. Потужний вітер, сніг і холод. Вперше українці на українських малолітражках кинули виклик європейській автомобільній ретро-еліті. І не спасували. Ми – на фініші. Слава Україні!", – зазначив Кравс.

Дивіться фото з ралі у Монте Карло / Фото Євгенія Кравса

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Росіянам відмовили через несанкціоновану вакцину проти COVID-19

Львів'янин зазначив, що ралі не минуло без ексцесів. Він випадково помилився в навігації, й екіпажу довелося проїхати додаткових 170 кілометрів.

"Довелося зробити декілька додаткових екскурсій місцевими околицями, відвідати декілька провінційних містечок і випити декілька додаткових келішків кави в місцевих кав'ярнях. Правду кажучи, французька кава – паскудна", – зауважив чоловік.

Також через відмову техніки не змогли фінішувати західні "автодрузі" і суперпотужні російські "Волги". Організатори ралі відмовили росіянам через несанкціоновану в Євросоюзі вакцину проти коронавірусу.

Зауважте! Rallye Monte-Carlo Classique – це легендарні перегони, які заснували у 1911 році. Їх організовує Королівський автомобільний клуб Монако. Учасники автоперегонів протягом 3 діб долали гірську трасу протяжністю майже 500 кілометрів. Українці на "Запорожцях" вперше за 111 років взяли участь в Rallye Monte-Carlo Classique-2022. Нашу країну представили 5 екіпажів з Києва, Тернополя, Запоріжжя, Чернівців і Львова.

Текст допису Євгенія Кравса:

31 січня 2022р. Не віриться але, факт: ми вдало фінішували! Високими Альпами вдалося здолати! Було дуже тяжко: 6 – 7-кілометрові підйоми засніженими серпантинами для маленького "Запорожця" – надзвичайно екстремальне завдання. Але ТРИ українських "Горбатих вужика" і київський "вухастик" ЗАЗ-966 дісталися фінішу. На жаль, чернівецький жіночий екіпаж проїхав всього 140-кілометровий шлях і ... зламався:(

Екстремальне завдання. Засніжені перевали, круті підйоми, несподівані розв'язки руху. Мабуть, через ці труднощі ралі привертає увагу автоекстремалів. Потужний вітер, сніг і холод. Вперше українці на українських малолітражках кинули виклик європейській автомобільній ретро-еліті. І не спасували. Ми на фініші. Слава Україні!

P.S. На жаль, (але ми не дуже сумуємо), через смішні помилки в навігації, нам довелося проїхати додаткових ... 170 кілометрів (Женя Кравс десь там помилився з навігацією і довелося зробити декілька додаткових екскурсій місцевими околицями, відвідати декілька провінційних містечок і випити декілька додаткових келішків кави в місцевих кав'ярнях. Правду кажучи, французька кава – паскудна). Позаду залишилися (через відмову техніки більш потужні західні "автодрузі" і суперпотужні російські "Волги" (організатори відмовили росіянам через несанкціоновану в Євросоюзі ковід-вакцину...