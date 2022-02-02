Водителем была Светлана Кравс, а ее муж Евгений – штурманом. Они отправились из Львова 25 января.
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Львовские супруги финишировали на ралли в Монте-Карло
Львовянин Евгений Кравс рассказал, что он вместе со своей супругой Светланой 31 января удачно финишировал на Rallye Monte-Carlo Classique-2022.
Было очень тяжело: 6 – 7-километровые подъемы по заснеженным серпантинам для маленького "Запорожца" – чрезвычайно экстремальная задача. Но 3 украинских "Горбатых ужика" и киевский "ухастик" ЗАЗ-966 добрались до финиша,
– добавил мужчина.
Однако финишировать удалось не всем. К сожалению, черновицкий женский экипаж проехал всего 140-километров и сломался. Ралли было экстремальной задачей для всех. Участники автогонок преодолевали заснеженные перевалы, крутые подъемы и неожиданные развязки движения.
"Видимо, из-за этих трудностей ралли привлекает внимание автоэкстремалов. Мощный ветер, снег и холод. Впервые украинцы на украинских малолитражках бросили вызов европейской автомобильной ретро-элите. И не спасали. Мы – на финише. Слава Украине!", – отметил Кравс.
Смотрите фото из ралли в Монте Карло / Фото Евгения Кравса
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Россиянам отказали из-за несанкционированной вакцины против COVID-19
Львовянин отметил, что ралли не обошлось без эксцессов. Он случайно ошибся в навигации и экипажу пришлось проехать дополнительных 170 километров.
"Пришлось совершить несколько дополнительных экскурсий по местным окрестностям, посетить несколько провинциальных городков и выпить несколько дополнительных рюмок кофе в местных кофейнях. По правде говоря, французский кофе – отвратительный", – заметил мужчина.
Также из-за отказа техники не смогли финишировать западные "автодрузья" и супермощные российские "Волги". Организаторы ралли отказали россиянам из-за несанкционированной в Евросоюзе вакцины против коронавируса.
Текст сообщения Евгения Кравса:
31 января 2022 года. Не верится, но, факт: мы удачно финишировали! Высокие Альпы удалось одолеть! Было очень тяжело: 6 – 7-километровые подъемы по заснеженным серпантинам для маленького "Запорожца" – чрезвычайно экстремальная задача. Но ТРИ украинских "Горбатых ужика" и киевский "ухастик" ЗАЗ-966 добрались до финиша. К сожалению, черновицкий женский экипаж проехал всего 140-километровый путь и... сломался:(
Экстремальное задание. Снеженные перевалы, крутые подъемы, неожиданные развязки движения. Видимо, из-за этих трудностей ралли привлекает внимание автоэкстремалов. Мощный ветер, снег и холод. Впервые украинцы на украинских малолитражках оставили вызов европейской автомобильной ретро-элите. И не спасовали. Мы на финише. Слава Украине!
P.S. К сожалению, (но мы не очень грустим), из-за смешных ошибок в навигации, нам пришлось проехать дополнительных... 170 километров (Женя Кравс где-то там ошибся с навигацией и пришлось совершить несколько дополнительных экскурсий по местным окрестностям, посетить несколько провинциальных городков и выпить несколько дополнительных рюмок кофе в местных кофейнях, по правде говоря, французский кофе – паскудный). Позади остались (из-за отказа техники более мощные западные "автодрузья" и супермощные российские "Волги" (организаторы отказали россиянам из-за несанкционированной в Евросоюзе ковид-вакцины).