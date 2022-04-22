Львовянин переправлял призывников через границу за 12 тысяч долларов с каждого

Во Львове задержан мужчина, который незаконно переправлял призывников за границу. Он предоставлял такую услугу за "денежное вознаграждение" в размере 12 тысяч долларов.

Его задержали после того, как он получил всю сумму от одного из желающих незаконно выехать за пределы Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Что случилось

Житель Львова организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу на период действия военного положения.

За 12 тысяч долларов (более 350 тысяч гривен) мужчина обещал предоставить документы для беспрепятственного пересечения границы военнообязанным мужчинам.

Правоохранители выбирают подозреваемому меру пресечения.

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