Львовянка рискует "загреметь" за публикацию в соцсетях места расположения бойцов ВСУ
Источник:Офис генпрокурора
Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении жительнице Львова. Женщина незаконно распространяла информации о размещении вооруженных Сил Украины.
Об этом 14 апреля сообщили в Офисе генпрокурора. В условиях военного положения запрещено рассказывать о локациях, где находятся украинские военные.
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Следователи сообщают, что львовянка на своей личной странице в фейсбуке обнародовала сообщение с информацией, с помощью которой можно было идентифицировать местность размещения ВСУ. Женщину подозревают в шпионаже.
СБУ уже призывали не помогать врагу
В соцсетях запрещено распространять информацию об обстрелах. Это поможет корректировать огонь россиян. Служба безопасности Украины призвала воздержаться от таких публикаций – как простых пользователей, так и журналистов.
Также в СБУ подчеркнули, что за публикации фото и видео мест, атакованных врагом, предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет о 114 статье – шпионаж, или 111 статье – государственная измена.