Львовянку Оксану Лынив наградили престижной Саксонской премией Моцарта

Известная дирижер Оксана Лынив и Молодежный симфонический оркестр Украины/YsOU получили престижную Саксонскую премию Моцарта. Награждение состоялось в церкви Святого Маркуса в немецком Кемнице.

Из-за пандемии оркестр не смог выступить в полном составе. Однако концерт все же состоялся с участием музыкантов, которые учатся в Европе.

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Львовянка получила Саксонскую премию Моцарта

Известная дирижер, львовянка Оксана Лынив рассказала, что ей и Молодежному симфоническому оркестру Украины/YsOU присудили престижную Саксонскую премию Моцарта 2021.

В среду, 20 октября 2021 года, в 19:30 в церкви Святого Маркуса в Кемнице (Германия) во время праздничного концерта нам вручили премию Саксонского Моцартовского общества Mozartpreis 2021,

– заметила дирижер.

Премию торжественно передала министр культуры Саксонии Барбара Клепш. Из-за пандемии Молодежный симфонический оркестр Украины не смог выступить в Кемнице в полном составе. Однако праздничный концерт состоялся при участии музыкантов оркестра, которые обучаются в Европе.

Лынив поблагодарила приглашенного солиста, украинского пианиста Антония Барышевского. Он исполнил большую сольную программу из произведений украинских композиторов. Кроме этого, по словам диригента, молодые музыканты Тарас Зданюк (скрипка), Анна Макарова (альт) и Анастасия Мякушко (виолончель) исполнили одно из самых известных камерных произведений Вольфганга Амадея Моцарта "Фортепианный квартет № 1, V 478".

В завершение концерта украинские музыканты присоединились к Молодежному оркестру "100 детей Моцарта", что стало символом музыкального объединения без границ.

Краткая биография Оксаны Лынив

Оксана Лынив родилась в Бродах в семье музыкантов. Отец диригента – руководитель народной хоровой капеллы "Боян" Ярослав Лынив.

В 2004 году она стала финалисткой Международного дирижерского конкурса имени Густава Малера в Германии.

Кроме этого, долгое время Лынив была помощницей дирижера Одесской оперы.

В Баварской государственной опере несколько сезонов подряд она работала помощницей генерального музыкального директора Кирилла Петренко.

По итогам 2015 года Лынив признали лучшим диригентом Баварской государственной оперы в номинации "Классическая музыка".

Параллельно она работает как приглашенный дирижер в различных театрах Европы.

Дирижер основала Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежный симфонический оркестр Украины – YsOU.

В 2020 году Лынив получила от ведущих немецких критиков награду Oper!Awards, которую основал оперный журнал Oper!Das Magazin.