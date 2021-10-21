Львовщина – на грани красной зоны: в учреждениях продолжаются проверки соблюдения карантина

Львовщина еще не в красной зоне, но в ней ввели новые карантинные ограничения. Ситуация с коронавирусом – неутешительная.

Только за последние сутки у жителей Львовщины обнаружили 1300 положительных ПЦР-тестов, в частности, 605 из них проживает во Львове. Следовательно, в стационарах находится почти 800 пациентов с COVID-19. Количество инфицированных продолжает увеличиваться, рассказала корреспондент 24 канала Ольга Иващук.

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Ситуация с COVID-19 во Львове становится серьезной

В связи с тем, что ситуация становится все более серьезной, в городе продолжаются проверки мониторинговых групп – так называемые рейды. Они проверяют кафе, рестораны, магазины и рынки. Проверка проходит на наличие у работников сертификатов вакцинации и соблюдения всех карантинных ограничений, в частности:

масочного режима;

дистанции.

Сейчас штрафуют за неношение маски не только работников учреждений, но и посетителей. То есть без маски в ресторане можно сидеть только за столиком, а чтобы пройтись по заведению или подойти к барной стойке – необходимо позаботиться о средстве индивидуальной защиты, иначе – штраф 170 гривен.

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"Основная тема проверки – это наличие вакцинированных работников, поскольку в заведениях должны работать только вакцинированніе. 100% вакцинированных работников или при наличии ПЦР-теста. В то же время обязательно смотрим наличие записей – есть журнал здоровья, где фиксируется температура работников и есть журнал влажной уборки", – сказала начальница отдела социально-экономического развития Галицкой РА Любовь Пилюк.

Усиление ограничений на железной дороге

Также усилили карантинные правила на железной дороге. В частности, если ехать межрегиональным сообщением в поездах, кроме билета и паспорта, сейчас нужно предъявить еще и отрицательный ПЦР-тест или также COVID-сертификат.

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Такие правила распространяются только на совершеннолетних пациентов, аналогичные – действуют и на автобусы межрегионального сообщения и самолеты, которые летают из Львова в другие регионы страны.

Если выявлять, что каким-то образом проникли пассажиры в поезд и следуют без "ковидных" документов, начальник поезда, проводник и полиция будут писать соответствующее заявление и составлять на пассажира админпротокол,

– пояснил начальник вокзала станции Львов Роман Сенишин.

В то же время на Львовщине и во Львове, в частности, сейчас идет вакцинация, поскольку регион уже находится на грани красной зоны.

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Карантин во Львове: коротко