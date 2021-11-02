Львовщина – в лидерах по суточной смертности от COVID-19

Львовщина сейчас находится в красной карантинной зоне. Однако количество больных коронавирусом продолжает расти. 1 ноября область попала в тройку лидеров по смертности от COVID-19.

В стационарах лечатся свыше 3 тысяч больных коронавирусом. Более 200 человек находятся в реанимации.

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Львовщина – в тройке лидеров по смертности от COVID-19

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 184 тысяч жителей Львовщины. От осложнений болезни умерли 4 602 человека. В свою очередь, выздоровели более 148,3 тысячи больных.

Анализ на ПЦР-исследование 1 ноября впервые набрали у 1 956 человек. 56 больных коронавирусом умерли. Так, Львовщина оказалась в тройке лидеров по суточной смертности от COVID-19.

В общем 1 ноября провели 2 705 исследований на коронавирус. 1 104 из них оказались положительными.

В Дрогобычском районе обнаружили 28 новых больных;

в Золочевском районе – 59;

во Львовском районе – 719 (во Львове – 518);

в Стрыйском районе – 123;

в Яворовском районе – 80;

в Червоноградском районе – 43;

в Самборском районе – 52.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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В реанимациях находятся более 200 больных

С диагнозом COVID-19 1 ноября госпитализировали 358 жителей Львовщины. В свою очередь, на самоизоляцию направили 1 598 человек. В реанимации находятся 207 больных, из них на аппаратах ИВЛ – 65.

В стационарах лечится 3 271 пациент. Из них только 299 являются вакцинированными (двумя дозами – 163). Заполненность коечной сети составляет 66,74%. В частности, в городских и областных больницах с коронавирусом находятся (в скобках указано количество коек для больных COVID-19):

во Львовской областной инфекционной больнице (230) – 250 больных;

в Центре легочного здоровья (370) – 267;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (700) – 350;

в ЛОКЛ (120) – 14;

в Больнице на железнодорожном транспорте (100) – 0;

во Львовской областной детской клинической больнице" ОХМАТДЕТ" (120) – 44;

в БСМП (830) – 472;

во Львовском областном клиническом перинатальном центре (50) – 2;

в 8 городской клинической больнице Львова (350) – 234;

в 1 МКЛ Львова (200) – 155;

в 5 МКЛ Львова (175) – 105;

в Стрыйской городской больнице (190) – 158;

в Стебницкой городской больнице (150) – 150;

в Рудковской больнице (100) – 115;

в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы (200) – 192;

в Каменка-Бугской ЦРБ (120) – 120;

в Сокальской ЦРБ (326) – 123;

в Жидачевской ЦРБ (100) – 92;

в Пустомытовской (80) – 68;

в Перемышлянской ЦРБ (80) – 84;

в Жовковской ЦРБ (100) – 91;

в Самборской ЦРБ (50) – 48;

в Бугской ЦРБ (80) – 80;

в Золочевской ЦРБ (80) – 57.



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