Львовщина приблизилась к красной зоне по двум показателям

На Львовщине в последнее время значительно возросло количество больных коронавирусом. Область уже приблизилась к красной зоне карантина по двум показателям.

На Львовщине количество новых больных коронавирусом превысило норму. Также в области имеется достаточно высокий уровень госпитализаций.

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Львовщина приблизилась к красной зоне

За 22 и 23 января Львовщина превысила 2 показателя – коэффициент выявления случаев инфицирования и динамику уровня госпитализаций.

По состоянию на 24 января коэффициент новых случаев инфицирования во Львовской области – превышен. Он составляет 22,8% при норме менее 20% .

. Динамика уровня госпитализаций составляет 79%. Однако из-за выходных она несколько снизилась, ведь 21 января показатель равнялся 97% при норме менее чем 60%.

Область переходит в красную зону, если в течение 3 дней подряд там есть 2 или более признаков эпидопасности. Речь идет о загруженности коек с кислородом, количестве выявленных новых случаев, уровне госпитализаций и динамике уровня госпитализаций. В красной зоне действует ряд запретов:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детсадов и начальной школы;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников и проведения видеосъемки.

Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Во Львове нет критической ситуации с госпитализацией

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе впервые за 2 года пандемии коронавируса фиксируют такое стремительное распространение заболевания. Поэтому горожан призывают соблюдать карантин.

Мы впервые во Львове имеем такую, с точки зрения скорости распространения, волну заражения коронавирусом. Многие дворники, многие водители общественного транспорта заболели. Даже у нас в мэрии массово заболели руководители управлений, руководители департаментов,

– заметил мэр.

По словам Садового, единственное, что дает оптимизм, – легкое течение болезни у вакцинированных.

"Критической ситуации с госпитализацией нет. Немало больных есть и среди детей. По состоянию на утро пятницы во львовские школы не пришли 27 тысяч детей, поэтому мы приняли решение, что с сегодняшнего дня ученики 5 – 11 классов учатся дистанционно", – подытожил городской голова.

Лабораторные центры Львовщины 23 января провели 2467 ПЦР-тестов. 2036 из них оказались положительными. За сутки госпитализировали 103 человека. От осложнений коронавируса умерли 6 пациентов.

Сейчас в реанимациях находятся 105 больных. 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в стационарах находятся 1547 пациентов. Коечная сеть заполнена на 29,38%.

За все время пандемии COVID-19 подтвердили у более 240,49 тысячи жителей Львовщины. От осложнений коронавируса умерли 6155 человек, а более 214 тысяч пациентов выздоровели.

Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала