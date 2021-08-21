На Львовщине 14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда: фото с места происшествия
Источник:ГСЧС Львовщины
В Самборе 20 августа 14-летнюю девушку ударило током на крыше вагона-цистерны. Она попала в реанимацию.
Спасатели сняли пострадавшую из вагона. Как она оказалась на крыше поезда, пока неизвестно.
К теме В озере под Черниговом на глазах у близких убило током двух IT-шников
14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда
- В 18:53 спасателям поступило сообщение, что на улице Вокзальной 14-летнюю девушку ударило током.
- Она находилась на крыше вагона-цистерны, который стоял на железнодорожной станции "Самбор".
- Сотрудники ГСЧС немедленно выехали на место происшествия.
Девушку ударило током на вагоне / Фото ГСЧС Львовщины
Заметьте Хотела сфотографироваться: под Харьковом 16-летняя девушка взобралась на поезд и ее ударило током
Девушку госпитализировали
Спасатели с помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок сняли пострадавшую из вагона. Ее передали медикам скорой.
Девушка находилась в состоянии средней степени тяжести. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители.Обратите внимание! Во Львове 9 июля на цистерне грузового поезда ударило током 26-летнюю женщину. Пострадавшая получила 70% ожогов тела. Она находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
Инцидент произошел на железнодорожной станции "Самбор" / Фото ГСЧС Львовщины
Спасатели сняли девушку из вагона / Фото ГСЧС Львовщины
Девушка попала в больницу / Фото ГСЧС Львовщины
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины