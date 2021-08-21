На Львовщине 14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда: фото с места происшествия

В Самборе 20 августа 14-летнюю девушку ударило током на крыше вагона-цистерны. Она попала в реанимацию.

Спасатели сняли пострадавшую из вагона. Как она оказалась на крыше поезда, пока неизвестно.

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14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда

В 18:53 спасателям поступило сообщение, что на улице Вокзальной 14-летнюю девушку ударило током.

Она находилась на крыше вагона-цистерны, который стоял на железнодорожной станции "Самбор".

Сотрудники ГСЧС немедленно выехали на место происшествия.



Девушку​ ударило током на вагоне / Фото ГСЧС Львовщины

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Девушку госпитализировали

Спасатели с помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок сняли пострадавшую из вагона. Ее передали медикам скорой.

Девушка находилась в состоянии средней степени тяжести. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители.

Во Львове 9 июля на цистерне грузового поезда ударило током 26-летнюю женщину. Пострадавшая получила 70% ожогов тела. Она находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.



Инцидент произошел на железнодорожной станции "Самбор" / Фото ГСЧС Львовщины



Спасатели сняли девушку из вагона / Фото ГСЧС Львовщины



Девушка попала в больницу / Фото ГСЧС Львовщины



Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины