На Львовщине 26-летний водитель насмерть переехал лежащего на дороге пенсионера

Недалеко от Львова 7 декабря водитель Skoda Fabia наехал на пенсионера, который лежал на дороге. Мужчина погиб на месте происшествия.

Авария произошла на дороге между селами Чуловичи и Катериничи во Львовском районе. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Темы На Львовщине водитель сбил 14-летнюю девочку: пострадавшая в больнице

Водитель насмерть переехал пенсионера

Примерно в 20:10 на дороге между Чуловичами и Катериничами водитель автомобиля Skoda Fabia, 26-летний житель одного из сел района, наехал на 67-летнего мужчину. В тот момент он лежал на проезжей части.

В результате ДТП пенсионер получил тяжелейшие травмы. Он погиб на месте аварии до приезда медиков.

Погибший лежал на дороге / Фото полиции Львовщины

Заметьте Вез пьяных взрослых: экс-инспектор ГАИ избежал ответственности за смерть 11-летнего сына

Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Следователи начали производство / Фото полиции Львовщины

Дороги зимой становятся опаснее: смотрите сюжет 24 канала