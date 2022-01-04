На Львовщине археологи нашли уникальные артефакты времен Римской империи
Вблизи села Каров, что во Львовской области, обнаружили уникальные артефакты времен Римской империи. В частности удалось отыскать захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, назначение которого пока остается загадкой.
Раскопки проводили ученые совместной археологической экспедиции краеведческого музея Винник и Львовского национального университета имени Ивана Франко. По их словам, ценные предметы свидетельствуют о том, что это была могила богатого мужа.
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В департаменте архитектуры и градостроительства Львовской областной государственной администрации сообщили, что ученые датируют находку началом III века нашей эры и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.
Директор департамента Елена Валько отметила, что в захоронении, кроме человеческих останков, отыскали фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет, а также:
- обломки рогового трехслойного гребня;
- бронзовую застежку (фибулу);
- части деревянной шкатулки, обитой бронзовыми пластинками с декоративными гвоздиками;
- половинку жетона из белого пастового стекла.
На Львовщине археологи нашли уникальные артефакты времен Римской империи / Фото Департамента архитектуры и градостроительства Львовской областной государственной администрации
Что известно о раскопках в Карове
Исследовать окрестности села Каров начали в 2017 году, с тех пор как местные краеведы случайно нашли там древний меч и другие металлические изделия и принесли их в Историко-краеведческий музей Винник. Начав работы, археологи поняли, что это – древний могильник германских племен, которых на этих просторах не должно было бы быть.
Каров – археологическое открытие века. И не только для Украины: бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который нашли раньше, является третьей такой находкой в мире.
Кроме этого, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинских просторах до сих пор было неизвестно. Предполагают, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно через так называемые Маркоманские войны 166 – 180 лет.