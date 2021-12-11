На Львовщине автобус с пассажирами врезался в фуру: много пострадавших

Во Львовской области в пятницу, 10 декабря, автобус Mercedes с пассажирами врезался в фуру Volvo. В салоне автобуса находились 20 человек.

ДТП произошло возле села Верчаны Стрыйского района. В результате аварии пострадали 7 человек.

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Водителя автобуса зажало деформированными конструкциями. Чтобы спасти мужчину, спасатели деблокировали его с помощью гидравлического снаряжения.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. В Стрыйскую центральную районную больницу госпитализировали 3 человека.

Фото с места ДТП / ГСЧС

Причины ДТП

В Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА рассказали, что водитель грузовика – житель села Верчаны – не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет. Между тем, ее полуприцеп остался на проезжей части дороги. Водитель автобуса допустил столкновение с ним.

В Киеве автомобиль врезался в скорую

В Подольском районе Киева в пятницу, 10 декабря, автомобиль Chevrolet Volt врезался в скорую. Она опрокинулась на бок.

Пострадали двое медиков, которые ехали по срочному вызову.

Известно, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Впоследствии событию предоставят правовую квалификацию.

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Сообщение ГСЧС:

Стрыйский район: спасатели ликвидировали последствия ДТП автобуса с грузовым автомобилем

#спасателиЛьвовщины #firefighters

10 декабря в 21:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи села Верчаны Стрыйского района произошло столкновение автобуса "Mercedes" с грузовым автомобилем "Volvo". На момент столкновения в автобусе находились 20 человек. К месту происшествия выехали спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Стрый и 9-й государственной пожарно-спасательной части города Моршин. Как выяснилось на месте происшествия, в результате ДТП травмировано 7 человек из автобуса, водителя автобуса зажало деформированными конструкциями. Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам. После осмотра медиками пострадавших, с травмами разной степени тяжести, в Стрыйскую центральную районную больницу госпитализированы 3 человека.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.