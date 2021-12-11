Сразу после ДТП госпитализировали 9 человек. Впоследствии, к сожалению, в больнице скончались водитель маршрутки и сидевшая на переднем сиденье пассажирка.
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Смертельная авария возле Лозовой: новые подробности рассказали в полиции
Страшная авария произошла 8 декабря примерно в 17 часов в Тернопольской области возле села Лозовая. На трассе столкнулись микроавтобус Mersedes Benz Sprinter и автомобиль Volkswagen Passat.
Микроавтобус вез пассажиров в Кременец. Именно его водитель и сидевшая на переднем сиденье пассажирка из-за аварии потеряли жизнь – они скончались в больнице. Еще 7 человек с разными травмами до сих пор под наблюдением медиков.
Журналисты спросили у полиции Тернопольской области о подробностях инцидента. Там говорят, что пока не установили, какое именно транспортное средство из участников ДТП выехало на встречную полосу.
В маршрутке 2 погибли, а остальные пассажиры сильно пострадали. Их придавило креслами, одному мужчине даже оторвало ногу. Также сильные травмы у пассажиров легкового автомобиля, а водитель находится в шоковом состоянии,
– сообщил представитель полиции Сергей Крета.
По его словам, показания по аварии противоречивы:
- Одни говорят, что автобус выехал на встречную полосу.
- Другие – что правила нарушила легковушка.
Пока известно, что удар был довольно сильный – автобус развернуло, а легковушку выбросило с дороги.
Сейчас назначена экспертиза. Также мы ищем записи с видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей,
– добавил Крета.
Кто погиб в аварии под Лозовой
ДТП унесло жизнь водителя микроавтобуса 58-летнего Павла Ящука. Как пишет издание, многие пассажиры, которые ездили по этому маршруту постоянно, вспоминают мужчину как осторожного и вежливого водителя.
Также умерла в больнице 52-летняя Ольга Бочковская. По словам ее знакомых, в тот день женщина возвращалась из больницы – навещала сына.
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Напомним: две недели назад в страшном ДТП в Болгарии погибли 45 человек