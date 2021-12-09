Вранці 9 грудня не стало двох потерпілих у страшній аварії. Про це повідомила пресофіцер Головного управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.
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За життя ще 7 травмованих борються лікарі
Зранку нам зателефонували з лікарні і сказали, що двоє людей, яких напередодні деблокували з понівечених в аварії автомобілів і доставили у медичний заклад, померли,
– зазначила Крупа.
У лікарні перебувають ще 7 травмованих у жахливій ДТП. За їхнє життя та здоров'я продовжують боротись лікарі.
В аварію потрапила маршрутка, що їхала до Кременця
Фатальне зіткнення сталось ввечері біля села Лозова. Не розминулись маршрутка, що їхала з Тернополя до Кременця, з Volkswagen Passat. До лікарні одразу доправили 9 потерпілих. Серед них – і водій маршрутки.
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Коротко про жахливі аварії на Тернопільщині:
- Наприкінці жовтня на Тернопільщині у ДТП загинули 2 людини. Водій автомобіля Mitsubishi Galant не впорався з керуванням та вилетів в кювет.
- На трасі Тернопіль – Рава-Руська мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, 22-річній дівчині відірвало руку.
- 30 серпня біля АЗС зіткнулись автомобіль та мотоцикл. Загинув 19-річний юнак.
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