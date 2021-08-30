Внаслідок ДТП постраждали пасажири та водій мотоцикла. На жаль, 19-річний водій автомобіля загинув.

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Volkswagen виїжджав з АЗС

Трагедія трапилась приблизно о 1 годині ночі. Водій автомобіля Volkswagen Golf виїжджав з автозаправки. У цей момент мотоцикліст рухався головною дорогою. Вони зіткнулися, внаслідок чого 19-річний хлопець загинув на місці.



Водій легковика загинув / Фото Нацполіції

Усіх інших постраждалих госпіталізували з травмами. Наразі триває досудове розслідування.

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