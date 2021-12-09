Утром 9 декабря не стало двоих пострадавших в страшной аварии. Об этом сообщила пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Тернопольской области Ирина Крупа.

К теме На Тернопольщине не разминулись рейсовый автобус и иномарка: много пострадавших

За жизнь еще 7 травмированных борются врачи

Утром нам позвонили из больницы и сказали, что два человека, которых накануне деблокировали из искореженных в аварии автомобилей и доставили в медицинское учреждение, умерли,

– отметила Крупа.

В больнице находятся еще 7 травмированных в ужасном ДТП. За их жизнь и здоровье продолжают бороться врачи.

Новость дополняется...