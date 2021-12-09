Утром 9 декабря не стало двоих пострадавших в страшной аварии. Об этом сообщила пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Тернопольской области Ирина Крупа.
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За жизнь еще 7 травмированных борются врачи
Утром нам позвонили из больницы и сказали, что два человека, которых накануне деблокировали из искореженных в аварии автомобилей и доставили в медицинское учреждение, умерли,
– отметила Крупа.
В больнице находятся еще 7 травмированных в ужасном ДТП. За их жизнь и здоровье продолжают бороться врачи.
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