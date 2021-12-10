Окрім цього, транспорт також зачепив кіоск. Попри те, що водій намагався втекти, його змогли впіймати й направити на експертизу.

Раніше В Одесі фура знесла житловий будинок: відео та фото руйнувань

Намагався виїхати без пригод

Це сталося приблизно через пів години після опівночі. Водій вантажівки MAN, ймовірно, не розрахував габарити свого транспорту. Через це він кузовом зачепив труби теплотраси та повалив їх. Потім продовжив рух і після кіоску врізався в житловий будинок на вулиці Гулі Корольової.

Вантажівка врізається в балкон: дивіться відео

На відео з місця видно, що це трапилося в момент, коли вантажівка почала їхати задом. Її кузов сильно пошкодив балкон однієї з квартир. А зі зламаної теплотраси почав литись фонтан води.

Затримали керманича тільки на Слобожанському проспекті. На нього склали протокол за статтями про порушення правил дорожнього руху, а також про втечу з місця ДТП. Після цього чоловіка направили на експертизу, щоб перевірити на вміст алкоголю в крові.

Наслідки інциденту з вантажівкою в Дніпрі / Фото "Днепр оперативный", "Відкритий" і "Информатор"

Інша надзвичайна подія з вантажівкою

Схожий інцидент трапився в Дніпрі ще 9 вересня. Тоді некерований вантажний автомобіль влетів у приміщення приватного домоволодіння. Ця будівля одразу розвалилася. На щастя, людей всередині не була та ніхто не постраждав.

Згодом прибули правоохоронці та власник автомобіля. Чоловік сказав, що водій, який на нього працює, міг просто забути підняти важіль ручних гальм. Проте керманич таку версію заперечував.