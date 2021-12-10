Кроме этого, транспорт также задел киоск. Несмотря на то, что водитель пытался убежать, его смогли поймать и направить на экспертизу.

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Пытался уехать без приключений

Это произошло примерно через пол часа после полуночи. Водитель грузовика MAN, вероятно, не рассчитал габариты своего транспорта. Из-за этого он кузовом задел трубы теплотрассы и повалил их. Затем продолжил движение и после киоска врезался в жилой дом на улице Гули Королевой.

Грузовик врезается в балкон: смотрите видео

На видео с места видно, что это случилось в момент, когда грузовик начал ехать задом. Ее кузов сильно повредил балкон одной из квартир. А из сломанной теплотрассы начал литься фонтан воды.

Задержали водителя только на Слобожанском проспекте. На него составили протокол по статьям о нарушении правил дорожного движения, а также о побеге с места ДТП. После этого мужчину направили на экспертизу, чтобы проверить на содержание алкоголя в крови.

Последствия инцидента с грузовиком в Днепре / Фото "Днепр оперативный", "Открытый" и "Информатор"

Другое чрезвычайное происшествие с грузовиком

Похожий инцидент произошел в Днепре еще 9 сентября. Тогда неуправляемый грузовой автомобиль влетел в помещение частного домовладения. Это здание сразу развалилось. К счастью, людей внутри не было и никто не пострадал.

Впоследствии прибыли правоохранители и владелец автомобиля. Мужчина сказал, что водитель, который на него работает, мог просто забыть поднять рычаг ручного тормоза. Однако водитель такую версию отрицал.