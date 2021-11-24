Як наслідок, будівля практично повністю зруйнувалася. На місце негайно викликали екстрені служби, які знадобилися.

Раніше На Львівщині трапилась моторошна ДТП: фура розтрощила магазин, є загиблі

Цей будинок нещодавно купили

На щастя, люди не постраждали. Попередньо відомо, що водій не впорався з кермуванням. Тому він злетів із дороги та протаранив будинок на вулиці Хуторська, 24.

Місце, де фура знесла будинок в Одесі / Фото "7 каналу"

Господарка цієї території розповіла, що вони лише придбали будинок і ділянку. Знесену огорожу там теж встановили незадовго до аварії. У мережі написали, що водій налякався та втік.

Ну ми знали, що тут є заборонні знаки для фур. Тут не можна їздити вантажівкам. Але вони це постійно роблять і ніхто насправді з не бореться з порушеннями,

– констатувала жінка.

Також вона додала, що автомобіль розтрощив прибудову до будинку. У момент зупинки транспорту небезпека не зникла. Адже під час перекидання пошкодилися баки мастила та пального фури.

Місце аварії та коментар власниці дому: дивіться відео

Відтак рятувальники по прибуттю були змушені добиратися до моторного відсіку. Там вони відімкнули акумуляторні клеми, щоб запобігти загрозі вибуху. Згодом приїхав кран, який почав підіймати перекинуту вантажівку.

Автокран забирає вантажівку: дивіться відео

Схожий випадок в іншому регіоні

9 вересня така ж подія трапилася в Дніпрі. Там фура задом влетіла в одне з приміщень приватного домоволодіння. Воно одразу розвалилося, а транспорт практично не постраждав.

Людей у будівлі не було, тому нікого не засипало. Згодом прибув власник автомобіля та сказав, що водій просто міг забути про необхідність піднятого ручника.