На Львовщине Chevrolet вылетел в кювет и перевернулся: фото с места аварии

13 сентября 2021 , 12:55
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС Львовской области

В Золочевском районе Львовщины 12 сентября произошло ДТП – легковушка Chevrolet Aveo вылетела в кювет. В результате автомобиль перевернулся на крышу.

К счастью, водитель выжил. Медики оказали пострадавшему первую помощь.

К теме Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись 8 авто, 5 человек пострадали

Авто перевернулось в кювет

  • В 15:24 спасателям поступило сообщение, что в селе Ясеновцы водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением.
  • Машина съехала в кювет и перевернулась.
  • На место аварии направили сотрудников ГСЧС.
  • В результате ДТП 26-летний водитель получил травмы.
  • После осмотра медиками пострадавший отказался от госпитализации.


Водитель не справился с управлением / Фото ГСЧС Львовской области

Правоохранители проводят расследование

На месте ДТП работали медики, спасатели и правоохранители. Сейчас полицейские устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.

Спасатели, чтобы предотвратить возгорание, отсоединили аккумуляторную батарею на автомобиле. К ликвидации последствий ДТП привлекли 3 сотрудников ГСЧС и 1 единицу спецтехники.

Заметьте Жуткое ДТП в Днепре: водитель Mercedes сбил пешеходов и влетел в дом


Авто перевернулось / Фото ГСЧС Львовской области


К счастью, водитель получил только легкие травмы / Фото ГСЧС Львовской области

Автор: Ольга Котів