К счастью, водитель выжил. Медики оказали пострадавшему первую помощь.

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Авто перевернулось в кювет

В 15:24 спасателям поступило сообщение, что в селе Ясеновцы водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением.

Машина съехала в кювет и перевернулась.

На место аварии направили сотрудников ГСЧС.

В результате ДТП 26-летний водитель получил травмы.

После осмотра медиками пострадавший отказался от госпитализации.



Водитель не справился с управлением / Фото ГСЧС Львовской области

Правоохранители проводят расследование

На месте ДТП работали медики, спасатели и правоохранители. Сейчас полицейские устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.

Спасатели, чтобы предотвратить возгорание, отсоединили аккумуляторную батарею на автомобиле. К ликвидации последствий ДТП привлекли 3 сотрудников ГСЧС и 1 единицу спецтехники.

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Авто перевернулось / Фото ГСЧС Львовской области



К счастью, водитель получил только легкие травмы / Фото ГСЧС Львовской области