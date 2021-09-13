К счастью, водитель выжил. Медики оказали пострадавшему первую помощь.
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Авто перевернулось в кювет
- В 15:24 спасателям поступило сообщение, что в селе Ясеновцы водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением.
- Машина съехала в кювет и перевернулась.
- На место аварии направили сотрудников ГСЧС.
- В результате ДТП 26-летний водитель получил травмы.
- После осмотра медиками пострадавший отказался от госпитализации.
Водитель не справился с управлением / Фото ГСЧС Львовской области
Правоохранители проводят расследование
На месте ДТП работали медики, спасатели и правоохранители. Сейчас полицейские устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.
Спасатели, чтобы предотвратить возгорание, отсоединили аккумуляторную батарею на автомобиле. К ликвидации последствий ДТП привлекли 3 сотрудников ГСЧС и 1 единицу спецтехники.
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Авто перевернулось / Фото ГСЧС Львовской области
К счастью, водитель получил только легкие травмы / Фото ГСЧС Львовской области