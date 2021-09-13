На Львівщині Chevrolet вилетів у кювет і перекинувся: фото з місця аварії

На щастя, водій вижив. Медики надали постраждалому першу допомогу.

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Авто перекинулось у кювет

О 15:24 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Ясенівці водій автомобіля Chevrolet Aveo не впорався з керуванням.

Автівка з'їхала у кювет та перекинулася.

На місце аварії скерували співробітників ДСНС.

Внаслідок ДТП 26-річний водій отримав травми.

Після огляду постраждалого медиками він відмовився від госпіталізації.



Водій не впорався з керуванням / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

На місці ДТП працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Наразі поліцейські встановлюють точні причини та обставини аварії.

Рятувальники, щоб запобігти займанню, від'єднали акумуляторну батарею на автомобілі. До ліквідації наслідків ДТП залучили 3 співробітників ДСНС та 1 одиницю спецтехніки.

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Авто перекинулось / Фото ДСНС Львівщини



На щастя, водій отримав лише легкі травми/ Фото ДСНС Львівщини