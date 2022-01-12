На Львовщине чиновника горсовета задержали за взяточничество

Правоохранители задержали чиновника одного из горсоветов Львовщины. По информации следствия, он систематически вымогал взятки у застройщиков.

Вскоре мужчину отстранят от должности. Следователи уже готовят для него подозрение.

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Полиция задержала чиновника горсовета

На Львовщине правоохранители задержали начальника одного из отделов городского совета. По данным следствия, он организовал схему вымогательства и получения взяток.

За деньги чиновник обещал посодействовать в узаконивании новопостроенных домов на территории области – согласовании документации на ввод их в эксплуатацию.

Мужчину задержали при получении тысячи долларов взятки от местного жителя. Все деньги изъяли.



На Львовщине задержали чиновника горсовета / Фото Львовской облпрокуратуры

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Злоумышленнику грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "вымогательство и получение неправомерной выгоды". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении, изберут меру пресечения и отстранят от должности. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Сейчас они проверяют причастность к этой схеме других работников горсовета.



Мужчина требовал взятки у застройщиков / Фото Львовской облпрокуратуры



Злоумышленнику готовят подозрение / Фото Львовской облпрокуратуры