На Львовщине могут ввести локдаун уже через 3 недели

На Львовщине ежедневно растет количество больных коронавирусом. Несмотря на такую динамику, в области могут ужесточить карантин и ввести красную зону уже через 3 – 4 недели.

Сейчас Львовщина находится в желтой зоне. Жителей области призывают соблюдать противоэпидемические ограничения.

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Львовщина может скоро стать "красной"

Руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что на Львовщине пока сохраняется негативная тенденция заболеваемости коронавирусом. Однако пика еще нет. Область находится в желтой зоне карантинных ограничений, однако совсем скоро ситуация может измениться.

Если проанализировать динамику последних дней, то введение красной зоны возможно через три – четыре недели,

– отметил Чемерис.

По его словам, многое зависит от жителей области – насколько они будут соблюдать правила карантина, ограничивать массовые мероприятия, носить маски, соблюдать дистанцию и насколько активно будут вакцинироваться.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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Львовщина заняла 4 место по темпам вакцинации

По словам Чемериса, по состоянию на 30 сентября Львовщина занимает четвертое место среди областей по темпам вакцинации.

Среди медицинских работников двумя дозами вакцинировались 72%, а первой дозой – 97%.

Среди педагогов двумя дозами вакцинировались 51%, а одной дозой – 71,5%.

В стационарах больниц области находятся 1616 пациентов с коронавирусом. 37 из них (2,5%) – полностью вакцинированы. Течение болезни у таких пациентов легче – они не нуждаются в реанимации. Загруженность больниц, в которых лечат больных коронавирусом, составляет 51%.



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