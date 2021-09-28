На Львовщине образовалась полуметровая пропасть на отремонтированной трассе: курьезные фото

На границе бывшего Сокальского района на обочине трассы образовалась пропасть. Этот участок дороги только недавно отремонтировали.

В Службе автомобильных дорог Львовщины рассказали, что пропасть возникла на обочине трассы Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жолква. Работы там выполняла подрядная организация ООО "Автомагистраль – Юг".

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На отремонтированной трассе образовалась пропасть

Депутат Червоноградского городского совета Александр Климов обнародовал на своей странице в фейсбук фотографии пропасти, которая образовалась на обочине недавно отремонтированной трассы. Последний слой асфальта здесь положили примерно 3 месяца назад.

На границе бывшего Сокальского района образовалась пропасть возле самого асфальта, который недавно проложили. А что нам всем ждать дальше? Возможно, во время движения скоро провалится грузовик,

– отметил Климов.

По его словам, в образовании пропасти снова якобы виноват водоотвод.

"Виновато тем, что его совсем нет. Как и в пределах села Боянец и города Великие Мосты", – добавил депутат.



На трассе образовалась пропасть / Коллаж 24 канала (Фото Александра Климова)

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Вскоре пропасть засыпали

После того, как Климов распространил свое сообщение, яму огородили. По информации издания "Львовские новости", это случилось меньше чем через 3 часа после публикации. Тогда депутат обнародовал новую фотографию.

"Кто не успел запрыгнуть в яму и сделать фото – я не виноват!", – говорится в публикации.



Яму оперативно огородили / Фото Александра Климова

На следующий день после публикации сообщения Климова в комментариях появилось сообщение от представителя Службы автодорог Львовщины. Он сообщил, что пропасть на трассе Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жолква уже ликвидировали.

Работы выполнила в рамках гарантийных обязательств подрядная организация ООО "Автомагистраль – Юг", которая проводила здесь текущий ремонт.

"Сразу после образования опасности, дорожники огородили это место дорожными средствами, а сегодня засыпали яму щебеночно-песчаной смесью", – говорится в комментарии.

В качестве подтверждения в Службе автодорог Львовщины предоставили фото засыпанной пропасти.

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Пропасть засыпали / Фото Службы автодорог Львовщины