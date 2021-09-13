На Львовщине ожидаются грозовые дожди: прогноз погоды на 13 – 17 сентября

Синоптики снова прогнозируют на Львовщине грозы, град и ливни. Непогоду будут сопровождать порывы штормового ветра.

Однако погода будет довольно теплой. Днем температура будет достигать 23 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды на 13 – 17 сентября

В понедельник, 13 сентября, погоду во Львовской области будет определять прохождение холодного фронта с запада. В области будет переменчиво облачно. Днем синоптики прогнозируют грозы и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Также ожидают град. Уровень опасности – "желтый".

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем температура составит 21 – 23 градуса тепла.



Прогноз погоды на 13 сентября / данные Укргидрометцентра

Во вторник, 14 сентября, во Львовской области также будет непостоянно облачно. Существенных осадков не прогнозируют, однако вероятны кратковременные грозовые дожди.

Ветер – переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла, а днем – от 20 до 22 градусов тепла.



Прогноз погоды на 14 сентября / данные Укргидрометцентра

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В среду, 15 сентября, в области будет переменно облачно. Существенных осадков не ожидают. Ветер – переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью составит 8 – 10 градусов выше нуля, а днем – 20 – 22 градуса тепла.



Прогноз погоды на 15 сентября / данные Укргидрометцентра

В четверг, 16 сентября, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Временами будет падать небольшой дождь. Вероятны грозы. Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, а днем – от 18 до 20 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 16 сентября / данные Укргидрометцентра

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В пятницу, 17 сентября, в области также будет облачно с прояснениями. Местами будет идти небольшой дождь. Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров за секунду.

Температура ночью составит 10 – 12 градусов выше нуля, а днем – 16 – 18 градусов тепла.



Прогноз погоды на 17 сентября / данные Укргидрометцентра