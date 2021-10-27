На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину

27 октября 2021 , 10:28
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА

На железнодорожном перегоне возле Мостиск электропоезд наехал на 66-летнего мужчину. В результате аварии он умер. Движение поездов задержали на 3 часа.

Гибель на железной дороге произошла 26 октября в 19:45. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Мостиска-1 – Мостиска-2. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Детали аварии

На железнодорожном перегоне возле Мостиск электропоезд № 6113 Львов – Мостиска-2 сбил мужчину. К сожалению, нанесенные травмы были несовместимы с жизнью.

Предварительно известно, что водитель электрички увидел человека и немедленно начал тормозить. Однако остановить поезд не удалось. Мужчине было примерно 66 лет (1955 года рождения). Он проживал в селе Шегини Яворивского района Львовской области. Из-за аварии движение поездов задержали минимум на 3 часа.

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Автор: Марта Кушка