На Львовщине поймали поляка, которого 4 года разыскивал Интерпол: фото

6 августа 2021 , 11:11
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Источник:

Полиция Львовской области

В Яворове 4 августа правоохранители задержали 40-летнего поляка. Мужчину с 2017 года разыскивал Интерпол.

Поляка объявили в международный розыск по инициативе Франции. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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На Львовщине задержали мошенника, которого искал Интерпол

  • Оперативники криминальной полиции 4 августа задержали в Яворове 40-летнего поляка.
  • Интерпол объявил его в розыск в 2017 году по инициативе Франции.
  • Мужчину подозревают в мошенничестве и подделке документов.
  • Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
  • Сейчас правоохранители решают вопрос о его экстрадиции.
Заметьте! В болгарском аэропорту 7 июля задержали с поддельными документами львовского "вора в законе" Андрея Недзельского, известного как "Неделя". Его подозревают в убийстве другого криминального авторитета.


Мужчину ждет экстрадиция / Фото полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів