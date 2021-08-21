На Львовщине посреди дороги полностью сгорел грузовик: фото и видео ужасного пожара

В Давидове 20 августа посреди дороги загорелся грузовик. Несмотря на усилия спасателей, он сгорел дотла.

Пожар произошел неподалеку супермаркета "АТБ". Огонь тушили 8 спасателей.

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В Давидове посреди дороги загорелся грузовик

В 17:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в грузовике с полуприцепом Volvo FH 12.

Инцидент произошел в селе Давыдов неподалеку супермаркета "АТБ".

На место происшествия немедленно выехали пожарные из Львова.

Огонь удалось потушить всего в течение 5 минут – до 17:38.

Смотрите видео, как горел грузовик:

Грузовик сгорел дотла

В результате пожара огонь уничтожил грузовик и 5 квадратных метров тента на полуприцепе. К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

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Грузовик загорелся посреди дороги / Фото ГСЧС Львовщины



Огонь тушили спасатели из Львова / Фото ГСЧС Львовщины



К счастью, никто не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители устанавливают причины пожара / Фото ГСЧС Львовщины