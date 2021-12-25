На Львовщине произошел взрыв газа: дом разнесло вдребезги
Во Львовской области в субботу, 25 декабря, произошел взрыв газа в частном жилом доме. Он – полностью разрушен.
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в результате взрыва пострадали 5 человек. Медики оказывают им помощь на месте инцидента.
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Детали
Взрыв произошел в одноэтажном деревянном частном жилом доме в селе Ниновичи Червоноградского района. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.
В результате взрыва дом разрушен полностью,
– говорится в сообщении.
К работе на месте инцидента привлекли 8 человек от ГСЧС и 2 единицы техники.
На Сицилии взрыв "снес" дом
- На острове Сицилия 11 декабря взрыв газа фактически разрушил жилой дом.
- Жертвами трагедии стали 3 человека.
- Взрывная волна была настолько сильной, что обрушились три соседних здания. К счастью, они не были жилыми.
- Руководитель пожарного подразделения Джузеппе Мерендино рассказал, что причиной трагедии стало накопление газа.
- Триггером для взрыва могло стать что угодно. В частности, работа лифта.
Смотрите видео о похожей ужасной трагедии в Украине – в Новой Одессе, на Николаевщине:
Сообщение ГСЧС:
Во Львовской области взорвался газ в частном жилом доме
25 декабря в 11:50 в ГСЧС поступила информация, что в с. Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газовоздушной смеси). В результате чего пострадали 5 человек. На месте проводится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи.
В результате взрыва дом разрушен полностью. От ГСЧС привлечено 8 человек и 2 единицы техники.